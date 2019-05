Theater: Familien spielen für Familien

Mitten in den Proben: Auf der Bühne wird zünftig gestritten, anschließend gibt es aber auch immer wieder eine Versöhnung. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die letzten Proben vor der Premiere sind in vollem Gange, es herrscht ein geordnetes Durcheinander auf und vor der Bühne. Die Kulisse wird aufgebaut, die Schauspieler werden frisiert und probieren ihre Kostüme an. Jeder ist mit Spaß bei der Sache. Ab dem 17. Mai zeigt „Die Kleine Theaterwerkstatt“ das Stück „Krach in Chiozza“. Inszeniert wird die Aufführung von Schauspielerin und Regisseurin Katharina Köhntopp, viele Cloppenburger stehen als Akteure auf der Bühne.



„Es ist ein Stück für die ganze Familie und die sind auch besonders eingeladen", erklärt Köhntopp im MT-Gespräch.