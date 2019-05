Zentrale zeigt sich nach Sanierung

Freuen sich auf den Tag der offenen Tür: (von rechts) Kreisrat Neidhard Varnhorn, Kreisbrandmeister Arno Rauer und Kreisschiermeister Robert Deters stellten am Freitag das Programm für den 19. Mai vor. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mit einem umfangreichen Programm stellt sich die Feuerwehrtechnische Zentrale am Sonntag, 19. Mai, der Öffentlichkeit vor. Von 10 bis 18 Uhr können sich die Besucher auf dem Gelände, Hohe Tannen 13, informieren.



In den vergangenen zwei Jahren wurde das Gebäude umfangreich saniert und erweitert. Wie berichtet, hatte der Kreistag hierfür rund 1,8 Millionen Euro bewilligt. „Für den Tag der offenen Tür haben wir extra eine Vorbereitungsgruppe zusammengestellt“, erklärte Arno Rauer am Freitag bei einem Pressetermin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.