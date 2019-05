„Kirche darf Segen nicht verweigern“

„Niemanden ausgrenzen“: Pfarrer Bertram Althausen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ist nach Ansicht der evangelisch-lutherischen Kirche ein Gebot der Gleichbehandlung vor Gott und das Ende einer Diskrimierung verschiedenartig geprägter Menschen. Wer verlässlich und verbindlich füreinander Verantwortung übernehme, dem dürfe der Segen der Kirche nicht vorenthalten werden. Diese Auffassung der Oldenburgischen Synode hat Pfarrer Bertram Althausen aus Delmenhorst in einer Sondersitzung der Cloppenburger Gemeinde vertreten.



Einzelne Kritiker blieben in der Debatte bei ihrer strikt ablehnenden Deutung. „Die Kirche tut etwas, was nicht gottgewollt ist", hieß es. Kritikern, die sich auf einzelne Bibelstellen berufen, hielt Althausen entgegen: Nirgendwo würden homosexuelle Partnerschaften abgelehnt. „Das ist überhaupt kein Thema in der Bibel", sagte er.