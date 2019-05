Prozess gegen mutmaßliche Drogenbande

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen Drogenhandels und Drogenschmuggels im großen Stil müssen sich seit Donnerstag zwei Spanier, zwei Albaner und ein Mann aus Bremen vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Der international agierenden Drogenbande wird der Schmuggel von rund 500 Kilogramm Marihuana und von 25 Kilogramm Kokain vorgeworfen. Fahnder hatten einen Lastwagen aus Spanien verfolgt. Die Ladung war als Tomatenlieferung deklariert, enthielt aber auch 127 Kilogramm Rauschgift.



Ziel der Fahrt war eine Spedition in Cloppenburg. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 10. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

09.05.2019 | Jugendliche läuten ihren Wahlkampf sachlich ein