Jugendliche läuten ihren Wahlkampf sachlich ein

Stehen bereit vor dem Rathaus: 21 dieser Jugendlichen werden am 26. Mai ins Jugendparlament einziehen. Bürgermeister Wiese stellte sie am Mittwoch öffentlich vor und warb für die Stimmabgabe. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre) 38 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren kämpfen ab sofort um den Einzug ins Jugendparlament. Am 26. Mai, dem Tag der Europawahl, können rund 4000 junge Cloppenburger über die 21-köfpige Interessenvertretung abstimmen. „Die Wahlbeteiligung ist entscheidend“, meinte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Mittwoch bei der Kandidaten-Vorstellung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

