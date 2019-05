„Nach 20 Stunden tut einfach alles weh“

Vor dem Start: Klaus-Bernd Lüdeke-Dalinghaus ist zum siebten Mal beim Rennen am Alfsee dabei. Foto: Lüdeke-Dalinghaus

Von Oliver Hermes



Cloppenburg/Alfhausen. Fast 20 Stunden auf dem Fahrradsattel: Klaus-Bernd Lüdeke-Dalinghaus hat sich für das kommende Wochenende einiges vorgenommen. Der 59-Jährige nimmt am 24-Stunden-Rennen rund um den Alfsee teil, Start ist am Samstag um 14 Uhr. „Ich möchte in der Zeit mindestens zwölf Runden schaffen, das sind 360 Kilometer. Ich will wissen, was ich noch schaffe“, erzählt der gebürtige Löninger, der heute in Cloppenburg wohnt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.