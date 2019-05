Sommergärten lassen Innenstadt erblühen

Aktion startet am Samstag, 18. Mai

Stellten die Aktion vor: Tobias Aumann, Samantha Muth, Winfried Peek, Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese, Hubert Kulgemeyer und Sandra Brinkmann (von links).Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Innenstadt blüht wieder auf: Ab Samstag, 18. Mai, sind erneut die Sommergärten in Cloppenburg zu sehen. Die Exemplare bleiben bis zum 21. September stehen. „Es ist in diesem Jahr die siebte Auflage“, erklärte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Die Aktion wird von der Stadt gemeinsam mit der CM Marketing vorbereitet. Aufgrund personeller Wechsel beim CM hat sich in diesem Jahr Stadtmarketing-Managerin Sandra Brinkmann federführend darum gekümmert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

