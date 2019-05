Radprofis raten von „Strichelstreifen“ ab

Rüdiger Henze: „Lasst die weg!

Ausweichen vor den Autos: Statt den schmalen „Schutzstreifen“ wählen Radler den Gehweg (wioe hier an der Oberen Lange Straße. Der Experte rät: Abschaffen! Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Einen Vortrag über „Sicheres Radeln in Cloppenburg“ hat Rüdiger Henze, stellvertretende Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, am Dienstagvormittag im Rathaus gehalten. Keine Hilfe für Radfahrer leisten aufgepinselten Schutzstreifen, erkennbar an den gestrichelten Linien. „Mit einem Eimer Farbe Striche malen, bringt keine Sicherheit“, meinte Henze. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

