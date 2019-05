Deutschland redet über die Parksanduhr

Hoch begehrtes Röhrchen: Schon 600 Exemplare der Parksanduhr haben sich Bürger im Rathaus besorgt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ginge es allein um die Werbewirkung, hätte Cloppenburg mit der Parksanduhr alles richtig gemacht: Im gesamten deutschsprachigen Raum melden Print- und Digital-Medien die Einführung der kostenlosen Viertelstunde per Sanduhr. Und bei den Bürgern kommt die Neuerung offenbar auch gut an. Fast 600 der ersten 2500 Exemplare sind schon weg.



Auf Facebook grummeln einige Nutzer aus Cloppenburg über die Idee, doch bundesweit wird das kostenlose Parken per Sanduhr neutral bis freundlich aufgenommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.