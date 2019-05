„Kala“ beruhigt die Kinder beim Lernen

Ein starkes Team: Die Heilerziehungspflegerinnen Sabine Flerlage (links) und Maria Huesmann mit Hündin Kala. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Seit meine Hündin Kala mit in der Gruppe ist, haben sich Konzentration als auch die sozialen Fertigkeiten der Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten verbessert“, erklärt Maria Huesmann. Sie ist ausgebildete Heilerziehungspflegerin und betreut in der Cloppenburger Jugendburg Heilig-Kreuz-Stift verhaltensauffällige Kinder.



Seit 2018 an ihrer Seite ist die fünf Jahre alte Hannoversche Schweißhündin „Kala“, die seit 2018 in die Therapiearbeit integriert ist - und das mit zunehmendem Erfolg. „Durch die beruhigende Ausstrahlung des Hundes entspannen sich auch die Kinder, öffnen sich und fangen an zu reden“, erklärt Huesmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

