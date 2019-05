Künstler schlägt Brücke zum Unsichtbaren

„Imagination des Unsichtbaren“: So lautet der Titel einer Ausstellung, in der der in Münster lebende Künstler Michael Rickert (links) sich bei seinen insgesamt 26 Objekten vorwiegend der symbolhaften Sprache bedient, „um mit den sichtbaren Zeichen Unsichtbares sichtbar zu machen“. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Stapelfeld. „Imagination des Unsichtbaren“ lautet der Titel einer Ausstellung, die am Wochenende in der Katholischen Akademie in Stapelfeld eröffnet worden ist. Zu sehen sind Werke des zeitgenössischen Künstlers Michael Rickert.



Der in Münster lebende Künstler bedient sich bei seinen Objekten der symbolhaften Sprache, „die als sichtbare Zeichen Unsichtbares sichtbar machen“, erklärte Dr. Martin Feltes bei seiner Einführung. Der Kunsthistoriker sprach von einer sinnlichen Einladung, um innere Bilder zu erkennen und das Übersinnliche darin zu erahnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

06.05.2019 | Cloppenburger erhält UNESCO-Lehrstuhl