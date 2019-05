Cloppenburger erhält UNESCO-Lehrstuhl

Gemeinsam geforscht, gemeinsam geehrt: Prof. Arne Körtzinger (rechts) und Dr. Jörn Schmidt teilen sich den UNESCO-Lehrstuhl. Ihre Projekte in Westafrika laufen weiter. Foto: Jan Steffen/kms-uni-kiel

Kiel/Cloppenburg (mt). Der aus Cloppenburg stammende Professor Dr. Arne Körtzinger, Meereschemiker am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, erhält gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Jörn Schmidt, Fischereibiologe an der Christian-Albrechts-Universität, ab sofort den UNESCO-Lehrstuhl für Integrierte Meereswissenschaften. Das hat die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bekannt gegeben



