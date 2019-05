Cloppenburger treten wieder in die Pedale

Einige Teilnehmer kurz vor dem Start vor dem alten Rathaus bei der Auftaktveranstaltung zum „Cloppenburger Stadtradeln“. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Gelungene Auftaktveranstaltung zum Cloppenburger „Stadtradeln“ – 40 und damit doppelt so viele Radfahrer wie ursprünglich angemeldet trafen sich zu der vom ADFC Cloppenburg organisierten Auftaktfahrt durch das Cloppenburger Umland. Drei Wochen lang heißt es jetzt für die Teilnehmer der Radelaktion jeder Menge „Kilometer fressen“, denn bei der Kampagne werden nicht nur Cloppenburgs erfolgreichste Einzelpersonen und Teams ausgezeichnet, sondern auch Deutschlands „fahrradaktivste“ Kommune gesucht.



Darüber hinaus gibt es eine Verlosung unter allen Teilnehmern und eine Sonderkategorie für alle teilnehmenden Schulen. Mitmachen können dabei alle, die in Cloppenburg wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

Link zum Artikel: Anmeldungen sind hier online möglich.