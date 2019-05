Fußballfans randalieren im Zug

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (mab). Beamte der Cloppenburger Polizei mussten unfreiwillig eine Zugfahrt nach Oldenburg antreten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ging gegen 22.40 Uhr der Notruf einer Mitarbeiterin der Nordwestbahn ein. Fans des Drittligisten Hansa Rostock seien im Zug völlig außer Kontrolle geraten. Der nordostdeutsche Club hatte zuvor das Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück am Freitagabend mit 1:2 gewonnen. Die zwölf Fußballfans traten offenbar völlig betrunken die Heimreise mit dem Zug an. Während der Fahrt in Richtung Cloppenburg sei die aufgeheizte Stimmung dann eskaliert.



Die Beamten eilten zum Cloppenburger Bahnhof. Denn nur zehn Minuten nach dem eingegangenen Notruf sollte der Zug dort halten. Die Polizisten brachten die Lage wieder Kontrolle - dafür musste der Zugverkehr zwischenzeitlich eingestellt werden. Die rund 30 unbeteiligten Fahrgäste wurden von den Randalierern getrennt in einem anderen Zugabteil untergebracht. Die Beamten nahmen die Personalien der zwölf Fußballfans auf. Sicherheitshalber eskortierten sie die Randalierer anschließend bis zur Ankunft im Oldenburger Hauptbahnhof.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.05.2019 | „Im Grunde ist Europa doch ein Wunder“