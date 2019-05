„Im Grunde ist Europa doch ein Wunder“

„Europa ist spannend“: Dominic Hermes (35). Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ein „Jubeleuropäer“, ist Dominic Hermes nicht, eher ein „Überzeugungseuropäer“. Der 35-jährige Gymnasiallehrer an der Cloppenburger Liebfrauenschule will die Krise, in der die EU steckt, gar nicht leugnen. Aber: Um globale Probleme wie den Klimawandel oder die Migration zu lösen, gebe es kein besseres Modell als den friedlichen Zusammenschluss einer Gemeinschaft aus bisher noch 28 Staaten, meint das Vorstandsmitglied der Europa-Union im Landkreis Vechta.



In der überparteilichen und überkonfessionellen Europa-Union, die 1976 von Idealisten gegründet wurde, setzen sich Bürger wie Hermes (auch aus dem Kreis Cloppenburg) für die Umsetzung und Fortentwicklung des europäischen Gedankens ein – trotz aller Krisen. Mehr dazu lesen Sie im Interview in der Ausgabe am 4. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.