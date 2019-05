„Trauung für alle“ löst Diskussion aus

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). In der evangelischen Kirchengemeinde Cloppenburg rumort es: Der Beschluss der Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, die kirchliche Trauung gleichgeschlechtlicher Paare zuzulassen, stößt bei vielen Gemeindegliedern auf Ablehnung. Deshalb hat der Gemeindekirchenrat beschlossen, in einer öffentlichen Sondersitzung dieses Thema als einzigen Tagesordnungpunkt zu behandeln.



„In der evangelisch-lutherichen Kirche Cloppenburg ist dieser Beschluss teils befürwortend, teils skeptisch bis ablehnend aufgenommen, von Vielen wahrscheinlich auch noch gar nicht zu Kenntnis genommen worden", teilt Pfarrer Wolfgang Kürchner mit.

