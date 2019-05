Sanduhr schenkt ab Freitag Viertelstunde

Das kleine „Geschenk“ steht im Vordergrund: Für drei Euro erspart die Parksanduhr dauerhaft die erste Viertelstunde Gebühr. Im Hintergrund der Bürgermeister (links) und Reinhard Riedel. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Fleißige Auszubildende im Rathaus haben Saugnäpfe und Rieselröhrchen zusammengesteckt: Jetzt ist die Park-Sanduhr fertig. Ab Freitag kann sie jeder für drei Euro im Bürgeramt kaufen und damit jederzeit auf den städtischen Parkplätzen eine Viertelstunde umsonst sein Auto abstellen.



Die Verwaltung stellte die ersten Exemplare am Donnerstag vor. Ein Flyer erklärt die korrekte Verwendung. Oberste Regel: Das Röhrchen muss an der Seitenscheibe auf der Fahrerseite befestigt werden. Denn die Windschutzscheibe steht so schräg, dass die Uhr langsamer liefe und damit mehr als die erlaubten 15 Minuten verschenken würde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

