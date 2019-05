Stadt stockt Zuschuss fürs Museumsdorf auf

Foto: MT-Archiv

Cloppenburg (kre). Die Stadt Cloppenburg ist bereit, einen höheren Zuschuss an das Museumsdorf zu zahlen, wenn das Land den Etat des Freilichtmuseums aufstockt. Dieses Signal an die Landesregierung hat der Stadtrat am Montagabend einmütig beschlossen. Wie bereits berichtete, verhandelt das Museum zurzeit um zusätzliche Mittel von einer Million Euro jährlich. Mit einer Entscheidung in Hannover wird in diesem Herbst gerechnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.