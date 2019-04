Fahrradstadt: Die Nagelprobe steht erst bevor

Keine Einladung für Radler: An der Osterstraße scheiterte eine großzügige Lösung für den Fahrradverkehr, weil Geschäftsleute nicht auf Parkplätze verzichten mochten. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Der Weg zur Fahrradstadt ist mit guten Absichten gepflastert: Im Stadtrat begrüßen alle Fraktionen die Ausweisung weiterer Fahrradstraßen, auf denen Radler absoluten Vorrang vor dem motorisierten Verkehr genießen. Der Antrag der Gruppe CDU/FDP/Zentrum erhielt am Montagabend eine einstimmige Mehrheit, lässt jedoch offen, wo das geschehen könnte. Das soll die Verwaltung jetzt prüfen.