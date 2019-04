Gericht kontrolliert Eingang lückenhaft

Austausch über die Personallage der Justiz: (von links) Direktor Thomas Cloppenburg, Staatssekretär Dr. Stefan von der Beck und Josef Spreckelmeyer, Geschäftsleiter beim Amtsgericht. Foto:Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Der niedersächsischen Justiz fehlen Wachmeister(innen), um die Eingangskontrollen zu verschärfen und die Sicherheit in den Gerichten zu erhöhen. Das hat Staatssekretär Dr. Stefan von der Beck gestern bei einem Besuch des Amtsgerichts Cloppenburg eingeräumt. „Wir sind nicht so vorangekommen, wie wir uns das gewünscht haben", sagte der Vertreter der Justizministerin. Denn landesweit werden in diesem Jahr lediglich 25 Stellen geschaffen.