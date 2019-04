„Alter Häuptling“ schockt die Gäste

Schocker: Der Norweger Ole Halvorsen ließ dabei den Klassiker „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ wieder aufleben. Foto: ah

Von Andreas Heidkamp

Cloppenburg (ah). Perfekt vorbereitet hatten die Cloppenburger Jazz- und Bluesfreunde die Cloppenburger Kneipennacht, einzig die Besucher ließen anfangs auf sich warten. Statt wie geplant um 21 Uhr ging in den sechs teilnehmenden Kneipen erst gegen 21.30 Uhr die Lichter aus und die Musik an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

28.04.2019 | Von Montagen, Politikern und Helene