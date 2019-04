Von Montagen, Politikern und Helene

Wochenende ab Montag: Comedian Bernd Stelter, die rheinische Frohnatur, beschränkte sich nicht allein auf Gags. Auch seine Songs und die Ausflüge in politische Themen kamen beim Publikum gut an. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp

Cloppenburg. Oh, man, Montagmorgen und die Woche will nicht rumgehen! Wohl nur Bernd Stelter, die rheinische Frohnatur in Person, weiß damit umzugehen. Die Antwort ist klar: „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende". So locker und flockig sieht es jedenfalls der Comedian, der mit seinem neuen Programm in der restlos ausverkauften Cloppenburger Stadthalle gastierte. Mit einer Mischung aus Witz, Gesang und anspruchsvollen, nachdenklich stimmenden Passagen traf der bekennende Hollandfan den Geschmack des Publikums.