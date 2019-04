Betrunkener flüchtet nach Unfall

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Völlig betrunken stieß ein 27-Jähriger aus Cloppenburg am Freitag gegen 20.09 Uhr auf dem Parkplatz der Johann-Comenius-Oberschule in der Leharstraße in Cloppenburg mit seinem Fahrrad gegen ein ihm entgegenkommendes, jedoch zum Zeitpunkt des Unfall stehendes, Auto einer 17-jährigen Cloppenburgerin. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch später von der Polizei gestellt werden. Er behauptete, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Ein entsprechender Test ergab einen Promillewert in Höhe von 2,18 Promille. Daraufhin wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Neben den Konsequenzen, die wegen des Unfalls auf ihn zukommen, kann sich der 27-Jährige auf Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr einstellen.