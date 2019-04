Anwohner wollen keinen Gehweg

Planungen für Umbau am Cappelner Damm werden noch einmal in den Fraktionen beraten

Alleecharakter bleibt: Im neuen Entwurf der Stadtverwaltung müssen weniger Bäume am Cappelner Damm gefällt werden. Einen Gehweg an der hier linken Straßenseite halten die Anlieger für überflüssig.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Nach einer Anliegerversammlung wird die Planung für den Umbau des Cappelner Damms und der Schützenstraße noch einmal in den Fraktionen besprochen. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses aus. Hintergrund war ein Antrag der SPD, um die Sicherheit im Abschnitt zwischen Schützenstraße und Lankumer Ring zu erhöhen. Ihren ursprünglichen Plan hatte die Verwaltung nach dem Treffen mit den Anliegern noch einmal überarbeitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

