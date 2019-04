CDU lehnt Ausweitung von Kontrollen ab

Straßenverkehr: SPD scheitert mit Antrag

Tempolimit: Die CDU hat sich statt mehr Kontrollen für erzieherische Maßnahmen wie an der Eschstraße ausgeprochen.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Gegen die Einführung städtischer Verkehrskontrollen haben sich die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschussesses in ihrer jüngsten Sitzung ausgesprochen. Die SPD forderte die Verwaltung auf, in Kontakt mit dem Landkreis eine Ausweitung der kreiseigenen Kontrollen zu erreichen. Dies lehnten die sieben CDU-Mitglieder gegen sechs Ja-Stimmen ab. Bei keiner Übereinkunft mit dem Kreis sollte die Stadt laut SPD eigene Verkehrskontrollen einführen. Auch diesem Vorschlag wurde bei neun Nein-Stimmen nicht gefolgt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.04.2019 | Amazon kommt nach Cloppenburg (Update)