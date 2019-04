Amazon kommt nach Cloppenburg (Update)

BU: Ein Neubau ist nicht notwendig: Amazon will das alte Lidl-Zentrallager in Emstekerfeld für das Verteilzentrum umbauen. Das Unternehmen soll noch in diesem Jahr an den Start gehen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. Amazon kommt nach Cloppenburg: Wie das amerikanische Unternehmen auf MT-Anfrage bestätigte, wird in der Kreisstadt ein neues Verteilzentrum entstehen. Nach unbestätigten Informationen soll bei der Stadt Cloppenburg bereits ein Antrag für den erforderlichen Umbau des früheren Lidl-Zentrallagers in Emstekerfeld vorliegen. Das neue Verteilzentrum geht noch in diesem Jahr an den Start.



Nach weiteren Informationen wird Amazon auf den 25 000 Quadratmetern des neuen Verteilzentrums „durchschnittlich 150 Arbeitsplätze“ schaffen. Geplant sei, mit einigen unabhängigen Lieferpartnern zusammenzuarbeiten, um „für die letzte Meile eine schnelle und zuverlässige Paketzustellung anzubieten“.



Dafür sollen bei den regionalen Lieferpartnern mehr als 400 Fahrer zuständig sein. In verschiedenen Stellenanzeigen werden zurzeit Mitarbeiter(-innen) gesucht.