Soestebad soll nun Mitte Mai wieder öffnen

Neuer Testlauf beginnt am Wochenende

Füllung für die Filteranlagen: Badmitarbeiter Jürgen Scheper (re.) und Baustellenleiter Karsten Fünfhaus bringen Filterkohle ein.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Am dritten Mai-Wochenende soll das Soestebad wiedereröffnen, dies teilte Betriebsleiter Kai Sudowe am Donnerstagmittag bei einem Pressetermin vor Ort mit. Wie berichtet, waren nach einem Wasserschaden im August 2018 im März dieses Jahres erneut mehrere tausend Liter Wasser in den empfindlichen Technikkeller geflossen. „Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, zurzeit befüllen wir die Filteranlagen“, erklärte Sudowe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

