Polizei findet Feuerstellen in Tatortnähe

Ermittlungen nach Bahnunfall dauern an

Bestandteil der Ermittlungen: Die Bundespolizei hat das Umfeld an den Bahnschienen, wie hier die Unterführung an der Leharstraße, genauer unter die Lupe genommen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Weiter auf der Suche nach Hinweisen befindet sich die Bundespolizei nach dem

Bahnunfall am Gründonnerstag in Cloppenburg. Ins Visier genommen haben die Beamten dabei offensichtlich die Bahnunterführung an der Leharstraße. „Das ist wohl ein regelmäßiger Aufenthaltsort, wir haben dort auch mehrere Feuerstellen gefunden“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.