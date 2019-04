Dschungel-Camp kommt Samstag in die Stadt / Geschäfte bleiben bis 18 Uhr geöffnet

Treffer: Bananen werfen können am Samstag nicht nur die Kleinsten.Foto:Kedz Event

Cloppenburg (mt). Eine spannende Abenteuerreise in die fantastische Welt des Urwalds können Forscher jeden Alters am Samstag, 27. April, in der Cloppenburger Fußgängerzone erleben. Im Rahmen der Aktion „Samstags einkaufen bis 18 Uhr“ heißt es von 13 bis 18 Uhr: „Ab in den Dschungel“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.