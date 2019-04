Straßenleuchte registriert Bewegungen

SPD will Einsatz neuer Technik prüfen lassen

Auf LED umgestellt: Die Leuchten an der Eschstraße sind ausgetauscht worden. Ob eine Weiterentwicklung möglich ist, möchte die SPD-Fraktion prüfen lassen.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Den Einsatz einer „intelligenten Straßenbeleuchtung" möchte die Cloppenburger SPD-Fraktion prüfen lassen. Das geht aus einer entsprechenden Anfrage an die Stadtverwaltung hervor. Die Technik funktioniere ähnlich wie ein herkömmlicher Bewegungsmelder am Haus. „Bei Annäherung von Fahrzeugen oder Fußgängern erhellen die Lampen die Umgebung, ansonsten bleiben sie ausgeschaltet oder gedimmt", heißt es in dem Schreiben.