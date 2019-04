Neue Ampel weist Sehbehinderten den Weg

Foto: Armin Nöh

Cloppenburg (mt). Nach zwei Monaten Bauzeit ist vor Ostern die Ampel an der Friesoyther Straße im Kreuzungsbereich Inselstraße/Bunzlauer Straße in Betrieb genommen worden. Die Anlage hat rund 160000 Euro gekostet und sichert nun den gefahrlosen Übergang der Fries­oyther Straße. Auch an die sehbehinderten Bürger wurde gedacht, denn zusätzlich sind Sehbehinderten-Signalgeber installiert, die eine weitere Inbetriebnahmemöglichkeit darstellen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

