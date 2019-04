Park-Sanduhr rieselt ab Mai an der Scheibe

Endlich rieselfähig: Die Park-Sanduhr ist angekommen. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Die Erhöhung der Parkgebühren hat die Stadt zum Jahresbeginn pünktlich umgesetzt, die versprochene Entlastung (noch) nicht: Die Sanduhr, die Autofahrern eine kostenlose Viertelstunde beschert, soll fast fünf Monate später im Mai an die Kunden verteilt werden. Das hat die Verwaltung jetzt auf Nachfrage der MT bestätigt. 2500 Zeitmesser, die sich Autofahrer per Saugnapf an die Scheibe heften können, sind vor wenigen Tagen im Rathaus eingetroffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

22.04.2019 | Anshirina steht vor rettender OP