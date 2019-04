Anshirina steht vor rettender OP

Sechsjähriges Mädchen kann dank Spenden aus Cloppenburg behandelt werden

Hoffnung auf Hilfe: Magda Lügan mit der kleinen Anshirina (6). Fast zwei Jahre hat das Kind auf die rettende OP gewartet. Foto: Bachcoco

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Auf die lebensrettende Herz-OP wartet die sechsjährige Anshirina seit fast zwei Jahren. Als die MT über das schwerkranke Mädchen auf den Philippinen berichtete, spendeten Leser innerhalb weniger Tage mehr als 5000 Euro an die Hilfsorganisation Reunion in Cloppenburg, um den Eingriff in Manila zu finanzieren. Doch das Kind und seine Mutter wurden auf eine harte Probe gestellt. Immer wieder verhinderten Infektionen und der schlechte körperliche Allgemeinzustand des Mädchen die OP. „Kein Arzt traute sich", sagt Vorstandsmitglied Magdalene Lügan.