Freundschaft geht über den Dienst hinaus

Technisches Hilfswerk versucht mehr Frauen zur Mitgliedschaft zu motivieren

Gerne beim THW: (von links) Jessica Davis, Michaela Backhaus und Lisa Hermling vom Cloppenburger Ortsverband.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mehr Frauen möchte das Technische Hilfswerk (THW) für seine Arbeit begeistern. Der Cloppenburger Ortsverband beteiligt sich an einer landesweiten Aktion, um den Anteil weiblicher Mitglieder zu steigern. Zurzeit sind von 80 aktiven Helfern in der Kreisstadt sieben Frauen, das sind 5,6 Prozent. In der Jugendgruppe sieht es schon besser aus, zehn von 40 Nachwuchshelfern sind Mädchen. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben, es gibt jedoch einen Förderverein, den man unterstützen kann. Infos unter Telefon 0163/2843804 oder per Mail an helfer@thw-clp.de.