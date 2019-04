Cloppenburg: Nordwestbahn fährt gegen Sofa

Symbolfoto: Bänsch

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Am Donnerstagabend ist eine Nordwestbahn (NWB) gegen ein Sofa gefahren, das in Cloppenburg auf den Gleisen abgestellt worden war. Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 18.45 Uhr auf der Fahrt von Osnabrück nach Oldenburg.



Der aufmerksame Lokführer hatte das Hindernis zuvor auf den Gleisen erkannt und umgehend eine Schnellbremsung eingeleitet. Am Tatort in der Nähe der Fritz-Reuter-Straße war der mit rund 40 Personen besetzte Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 bis 80 km/h in das Sofa gefahren. Der Lokführer schleppte das Möbelstück anschließend aus dem Gefahrenbereich und setzte die Fahrt fort. Hinweise auf verletzte Personen liegen der Bundespolizei nicht vor, auch die NWB wurde offenbar nicht beschädigt.



In Tatortnähe befindet sich eine Bahnüberführung, dort halten sich offensichtlich öfters Personen auf. Die Beamten haben vor Ort Müll und Trampelpfade in und an den Bahnanlagen gefunden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen können sich unter Tel. 0441/218380 melden.



Nach Angaben der Beamten können neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen der betroffenen Unternehmen auf die Verursacher zukommen. „Solche Ansprüche können im Einzelfall noch bis zu 30 Jahren nach der Tat geltend gemacht werden“, so die Polizei. Neben der erheblichen Eigengefährdung bei unerlaubten Gleisüberschreitungen können überfahrene Gegenstände weggeschleudert und somit zu regelrechten Geschossen werden.

