Roter Drache verleiht Mästern Flügel

Weil in China die ASP wütet, steigen die Schweinepreise

Wieder ein lohnendes Geschäft: Die Schweinemäster verdienen seit einigen Wochen wieder Geld. Zuvor hatten sie monatelang mit niedrigen Erlösen auskommen müssen. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Des einen Leid des anderen Freud: Weil in China die Afrikanische Schweinepest (ASP) wütet, steigen in Deutschland die Erzeugerpreise. Binnen weniger Wochen hob die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) ihre Preisempfehlung um mehr als 30 Cent pro Kilogramm Fleisch auf aktuell 1,73 Euro an. Sollte Deutschland selbst von einem ASP-Ausbruch verschont bleiben, dürften die hiesigen Mäster auch längerfristig von der Entwicklung in Asien profitieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

