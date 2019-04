Pfarrer bestellte Kreuzweg ohne Bischofs Segen

Stelen nach Bethen zogen zum Friedhof um

Beladen mit dem Kreuz: Diese zweite Station des Kreuzweges auf dem Friedhof St. Andreas hat der Bildhauer Paul Dierkes in den 30er Jahren neu angefertigt, weil der alte Sandstein aus Bethen zu verwittert war. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Heimlich bestellt, öffentlich gesegnet und nach 20 Jahren schon wieder abgebrochen: Der Kreuzweg nach Bethen hat eine bewegte Geschichte, die auf dem Friedhof von St. Andreas in Cloppenburg endet. Die Gästeführerin Hannelore Warmhold hat den Weg der 14 Stationen – einmal quer durch Cloppenburg – zurückverfolgt. Begegnet sind Warmhold, die im Cloppenburger Archiv Stadtgeschichte mitarbeitet, ein kühner Pfarrer, ein berühmter Bildhauer aus Cloppenburg und eine Stück fast vergessene Geschichte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

