Kolpingsfamilie sucht nach sich selbst

Upgrade-Workshop am Samstag, 27. April

Reinhold Blömer. Foto: O. Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Wer sind wir und wo wollen wir eigentlich hin?" Diese Fragen hat sich die Kolpingsfamilie Cloppenburg gestellt und bietet dazu einen Workshop an. Die Veranstaltung findet am Samstag, 27. April, von 15 bis 18 Uhr im Pfarrheim St. Augustinus statt. Wie viele andere Vereine und Verbände hat auch die Kolpingsfamilie mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. „Wir wollen nun gerne mit anderen in Kontakt treten und schauen, was wir verändern können", erklärt Vorsitzender Reinhold Blömer.