Teil der Osterstraße wird gesperrt

Erneuerung einer Regenwasserhauptleitung beginnt nach den Osterfeiertagen

Zurzeit nur einseitig gesperrt: Autofahrer können bislang noch in Richtung Innenstadt fahren. Nach Ostern muss der Teill voll gesperrt werden. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Kein Durchkommen mehr: Ein Teil der Osterstraße wird nach den Osterfeiertagen voll gesperrt. Wie die Cloppenburger Stadtverwaltung mitteilt, ist der Bereich von der Kreuzung Am Dornkamp bis zur Kreuzung Hagenstraße betroffen. Grund ist die Erneuerung einer Regenwasserhauptleitung, diese leitet das anfallende Niederschlagswasser aus dem nördlichen Einzugsgebiet in Richtung Soeste. Die Betonrohrleitung muss ausgetauscht werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

