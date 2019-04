35-Jähriger verprügelt Frau und dreijährigen Sohn

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen vorsätzlicher Körperverletzung in mehreren Fällen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes einen 35-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Das Jugendgericht war für den Fall zuständig, weil eines der Opfer ein dreijähriger Junge war. Der Angeklagte hatte am Tatmorgen in der gemeinsamen Wohnung in Cloppenburg auf seine Ehefrau eingeschlagen und ihr gegen das Bein getreten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.04.2019 | Klettern und Springen: Mit Parkour ans Ziel