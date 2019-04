Alte Kloschüssel bleibt Diskogast im Dorf erspart

„Sonnenstein“: Nicht alles wird original

Gestrichen wie gescheckt: Die alten Farbschichten und sogar die Tapeten bleiben beim Wiederaufbau der Landdisko erhalten, verspricht Bauhistoriker Dr. Michael Schimek. Geändert wird alles, was die Sicherheit der Gäste gefährden könnte. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die brüchige Tapete im braun-gelben Farbkleid der 70er Jahre hat der Restaurator vorsichtig von der Wand gelöst – ein Geduldsspiel im Baudenkmal. Nur ein paar vergilbte Papierfetzen kleben noch am schmuddeligen Putz neben dem Eingang. Bevor die Diskothek „Zum Sonnenstein" im September 2020 vor dem Museusmdorf in Cloppenburg wiedereröffnet, wird frisch tapeziert – mit der alten Tapete. „Es wird nicht schöner, als es gewesen ist", verspricht Dr. Michael Schimek.