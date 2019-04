Klettern und Springen: Mit Parkour ans Ziel

Die Sportart ohne Umwege in Cloppenburg

Im Flug: Die Athleten erleben einen Moment der Schwerelosigkeit. Wie im Flug springen sie an den Reck. Foto: Oliver Hermes

Von vanessa Meyer



Cloppenburg. Saltos, Handstände und Flick-Flacks: Wer auch das Gefühl von Schwerelosigkeit und Adrenalin erleben möchte, ist beim Parkour des Turnverein Cloppenburg genau richtig. „Freiheit ist in diesem Sport einfach wichtig. Man kann es in einer Gruppe, aber auch alleine machen“, berichtet Trainer und Leiter Denni Bozinovic. Am Ostermontag bietet der Verein einen kleinen Osterjam an. Von 15 bis 19 Uhr besteht die Gelegenheit, mitzumachen, zu staunen und bei Kaffee und Kuchen die Atmosphäre zu genießen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

