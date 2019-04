Cloppenburger Echo kilometerweit hörbar

Böller-Brauchtum: Ute Jansen, Renée Hadeler, Frank Hadeler und Jörg Ostermann bei der Exkursion (von links). Foto: Olaf Fingerle

Cloppenburg (mt). Das Echo war noch sieben Kilometer weit entfernt zu hören, Anwohner und Hotelgäste vermuteten schon ein aufziehendes Gewitter. Dabei waren es die Böllerer der Clopppenburger Bürgerschützen, die während ihrer Exkursion in der im Unesco-Welterbe gelegenen Ortsgemeinde Osterspai aktiv war. Eine Gruppe von 22 Bürgerschützen war mit ihren Handböllern angereist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

