Zweiter Abschnitt vor Öffnung

Foto: Karsten Busch, IST

Cloppenburg (mt). Wieder geöffnet wird der zweite Bauabschnitt an der Emsteker Straße. Dieser reicht von der Zufahrt Burger-King bis zum Gartencenter Schouten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gilt voraussichtlich in der Woche nach Ostern wieder „Freie Fahrt“. Der letzte Abschnitt schließt dann unmittelbar an und verläuft bis zum Kreisverkehr der Fritz-Reuter-Straße. Die Verwaltung rechnet mit dem Abschluss aller Arbeiten im Sommer.

