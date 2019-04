Gericht beendet Katz-und-Maus-Spiel mit Angeklagtem

Foto: Vorwerk

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Das Oldenburger Landgericht hat gestern in einem Cloppenburger Vergewaltigungsprozess gegen einen syrischen Flüchtling das Katz-und-Maus-Spiel beendet und die Berufung des Angeklagten in dessen Abwesenheit verworfen. Seit Monaten hatte die Kammer versucht, die Berufung des 25-Jährigen gegen ein Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes, das auf dreieinhalb Jahre Gefängnis wegen Vergewaltigung lautet, zu verhandeln, doch nie war der Angeklagte erschienen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

