Fußball: Funiño hat im Kreis schon viele Fans

Neue Spielform für die jüngsten Kicker

Veränderungen in Sicht: Die jüngsten Nachwuchskicker könnten sich statt im herkömmlichen Spiel auf zwei Tore künftig mehr im Funiño messen. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Viele Ballkontakte und Kurzpässe, keine festen Positionen, ständige Spielerwechsel und vier Minitore ohne Keeper – im Kinderfußball ist der Begriff Funiño derzeit in aller Munde. Ein großer Fan der Spielform, deren Name sich aus dem englischen Wort Fun (Spaß) und dem spanischen Wort Niño (Kind) zusammensetzt, ist Karl-Heinz Deeken, der aktuell dem

Jugendausschuss des Fußballkreises Cloppenburg vorsteht. „Es ist sogar schon wissenschaftlich erwiesen, dass der Nachwuchs durch Funiño besser gefördert wird", sagt er.

