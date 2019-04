„Eigentlich wissen wir doch genug“

Meereswissenschaftler Dr. Tim Kalvelage wechselt die Seiten: Vom Forscher zum Fachjournalisten

Bedrohte Unterwasserwelt: Das Sterben der Korallenriffe ist ein Symptom für die Veränderungen in den Ozeanen. Dr. Tim Kalvelage hat‘s selbst beobachtet - er taucht und fotografiert.

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eine Karriere in der Forschung schien Dr. Tim Kalvelage (35) sicher. Der Biochemiker und Molekularbiologe aus Cloppenburg hatte Forschungsaufenthalte in Kanada und Zürich hinter sich und bereits für den aus Cloppenburg stammenden Meeresforscher Prof. Arne Körtzinger in Kiel gearbeitet. Dennoch hat der junge Wissenschaftler die Seiten gewechselt: Verkünden statt forschen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.