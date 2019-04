Notre-Dame: „Es ist eine Katastrophe“

Mittendrin: Delhpine Torchet (links) kümmert sich um die Kinder in der Roten Schule. Foto: Hermes

Von Vanessa Meyer



Cloppenburg. Lehrerin Delphine Torchet aus Frankreich ist für eine Woche als Praktikantin in der Roten Schule unterwegs. Zu Beginn ihrer Zeit in Cloppenburg gab es jedoch eine Hiobsbotschaft aus der Heimat. Mit der Kathedrale Notre-Dame stand ein Wahrzeichen Frankreichs in Flammen (MT berichtete). „Ich habe viele Nachrichten und Bilder bekommen. Es ist eine Katastrophe“, sagt sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

