Erstkommunion: Kinder teilen ihr eigenes Brot

Unterricht geht in die Schlussphase

Praktischer Unterricht: Die Kinder backten ihr eigenens Brot, später teilten sie es. Foto: Grummel

Cloppenburg 8mt). Das Brot brechen und teilen: Einen Kommunionunterricht der etwas anderen Art haben zehn Jungen und Mädchen in Cloppenburg erlebt. Um sich dem Thema zu nähern, backten sie gemeinsam Brot, zudem gab es eine Blindverkostung und eine Diskussion zu Essgewohnheiten. Tatjana Oberberg-Schlarmann und Matthias Grummel hatten sich die Herangehensweise überlegt.