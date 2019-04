Fighters nutzen Heimvorteil eindrucksvoll

Spannende Rennen: Wie im Vorjahr holten sich die MSC-Fighters auch in diesem Jahr im Paar-Cup den Deutschen Meistertitel vor dem MSC „Wölfe“ Wittstock und dem Team Emsland Speedway vom MSC Dohren. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp

Cloppenburg. Auf ihrer Hausbahn in Emstekerfeld verteidigten die MSC-Fighters mit René Deddens, Lukas Fienhage und Martin Smolinski nach einer eindrucksvollen Gesamtleistung ihren Vorjahreserfolg vor dem Team MSC „Wölfe“ Wittstock und dem Team Emsland Speedway vom MSC Dohren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

14.04.2019 | Ein Märchen ist jedes Mal ein bisschen neu